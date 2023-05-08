Пожар после взрывов в Одессе превысил шесть тысяч «квадратов» Площадь пожара на складе в Одесской области превышает шесть тысяч квадратных метров

Фото: Sergey Starostenko/XinHua/Global Look Press

Площадь пожара на складе предприятия в Одесской области составляет более шести тысяч квадратных метров. Огонь возник после взрывов, прогремевших в городе вечером 7 мая. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

Там вспыхнул пожар на площади более шести тысяч квадратных метров, — сказала она.

Ранее СМИ сообщили, что сильный пожар начался вечером 7 мая после взрыва в Одессе. При этом объект, на котором произошел пожар, не назывался. Режим воздушной тревоги в Одесской области, согласно данным официального ресурса для оповещения населения, перестал действовать в 23:29 мск.

Позднее командование группировки «Юг» уточнило, что пожар произошел на складе одного из предприятий, расположенных на Черноморском побережье.

В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские силы ударили по складам и позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Орехов Запорожской области. Он также сообщил о взрывах в Киеве, Киевской, Житомирской. Кировоградской, Николаевской. Одесской и Черниговской областях, а также Херсоне.