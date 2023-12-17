Появились кадры уничтожения британской САУ AS-90 ВСУ под Херсоном

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press

AS90

Telegram-канал «Архангел спецназа» опубликовал кадры уничтожения российскими операторами дронов британской самоходной артиллерийской установки (САУ) AS90, принадлежащей Вооруженным силам Украины (ВСУ). Видео снято на Херсонском направлении.

На кадрах видно, как после попадания БПЛА в САУ возникает пожар. Он приводит к детонации боекомплекта. Экипаж машины успевает к этому моменту убежать.

Ранее военный корреспондент Чингис Дамбиев в Telegram-канале показал видео с украинским танком Т-64БВ, подбитым, как утверждается, российским беспилотником-камикадзе «Ланцет». По словам журналиста, ролик был снят в населенном пункте Веселый Гай в ДНР. Экипаж был уничтожен вместе с танком, утверждает он.

Обозреватель чешского издания iDNES Адам Гаек отмечает, что ВСУ полностью перешли в оборону в начале зимы, а российские военные, наоборот, усиливают давление по всей линии фронта в зоне спецоперации. По его словам, продвижение сил РФ зафиксировано под Авдеевкой, Артемовском и на юго-западе от Донецка, а для ВСУ складывается катастрофическая ситуация. Обозреватель считает, что украинской армии становится труднее удерживать плацдарм на левом берегу Днепра около села Крынки. Он уверен, что ВСУ ждет очень тяжелая зима.