Поставки европейских боеприпасов не удовлетворили потребностей Киева Süddeutsche Zeitung: Евросоюз поставил на Украину лишь 60 тысяч тяжелых боеприпасов

Фото: МО Украины

Страны Евросоюза поставили на Украину лишь 60 тысяч тяжелых боеприпасов, в то время как солдаты ВСУ нуждаются минимум в 120 тысячах подобных снарядов в месяц, пишет издание Süddeutsche Zeitung. В немецкой газете уточнили, что столь малые объемы поставок связаны с дефицитом боеприпасов в Европе. Журналисты отмечают, что европейские военные склады «давно опустели до аварийных запасов».

За последние два с половиной месяца европейцы отправили на Украину около 160 тысяч минометных снарядов, но не более 60 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов, которые они обещали с такой оглаской. Однако потребность Украины в этих снарядах составляет не менее 120 тысяч в месяц, — говорится в публикации.

Вопреки этой информации телеканал NTV накануне сообщил, что немецкое оборонно-промышленное предприятие Rheinmetall увеличило в четыре раза производство снарядов для танков Leopard 2. По словам директора одного из заводов концерна Харальда Вайсмюллера, ранее предприятие производило около 60 тысяч 120-миллиметровых снарядов в год, а сейчас — свыше 240 тысяч. За одну смену можно выпускать до 500 снарядов, отметил он. Вайсмюллер подчеркнул, что эта цифра может еще вырасти.