Посол Украины возмутился реакцией ФРГ на удар дрона Bayraktar

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник высказал недовольство реакцией ФРГ на боевое применение украинскими военными ударного беспилотника в Донбассе. Свою позицию дипломат выразил в комментарии Bild.

Ранее предстваитель МИД ФРГ Андреа Зассе отметила, что Германия в курсе применения украинскими военными бспилотного аппарат Bayraktar, но при этом обвиняет в использовании БПЛА «все стороны конфликта». Дипломат напомнила. что беспилотники, по условиям Минских соглашений, могут применяться только наблюдателями ОБСЕ.

Мельник, в свою очередь, заявил , что Киев решительно отвергает высказывание германских коллег и подчеркнул, что Украина имела законное право на самооборону.

Он также добавил, что Берлин должен «удвоить посреднические усилия» по организации встречи в нормандском формате и поставить Москву на место, не «выражать обеспокоенность».

В минувший вторник, 26 октября, Генеральный штабю Украины заявил о первом боевом применении в Донбассе ударного беспилотника Bayraktar производства Турции. Управляемой боевой ракетой беспилотник якобы уничтожил оружие противника. При этом полёты боевой авиации вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями.

Ранее представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что Киев отказался обсуждать использование Bayraktar в Донбассе.