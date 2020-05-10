Посол России в Австрии напомнил о роли союзников в победе над нацизмом

https://static.news.ru/photo/c15b4a78-92dd-11ea-9850-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Любинский Фото: Дмитрий Любинский/facebook.com

Вклад в общую победу над нацизмом в 1945 году вместе с Красной Армией внесли союзники и антифашисты многих стран. Об этом заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен.

10 мая Комитет узников Маутхаузена в Австрии организовал памятную церемонию, которая состоялась в видеоформате из-за запрета в период эпидемии коронавируса проводить массовые мероприятия.

Российский посол отметил особую значимость памятной даты.

Тысячи узников нацистских концлагерей обрели долгожданную свободу. Они смогли выжить там, где, казалось, выжить невозможно, — сказал Любинский в видеообращении к участникам онлайн-церемонии, его слова приводит ТАСС.

У преступлений нацизма нет срока давности. Поэтому будущие поколения обязаны помнить, какой ценой была одержана Победа, подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что в Маутхаузене были зверски замучены 122 тысяч человек, из них более 32 тысяч были гражданами СССР. Концлагерь был освобожден 5 мая 1945 года американскими войсками.

Ранее NEWS.ru писал, что Институт национальной памяти Польши запустил интерактивный проект, рассказывающий о единственном детском концлагере, существовавшем на территории Европы в годы Второй мировой войны.