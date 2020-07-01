Порошенко Зеленскому: «надо упрятать за решётку – упрячьте»

https://static.news.ru/photo/b0167c9c-bbaa-11ea-9aa7-fa163e074e61_660.jpg Петр Порошенко Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе заседания суда по избранию ему меры пресечения предложил нынешнему лидеру страны Владимиру Зеленскому и генпрокурору Ирине Венедиктовой не откладывать его арест.

Замахнулся — бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решётку — упрячьте, — сказал он.

По мнению политика, пусть его судят, если есть за что, а если нет, то власти должны принести свои извинения.

Как писал NEWS.ru, 1 июля Порошенко пришёл на допрос в Государственное бюро разведки. Однако он не стал давать показания. По словам начальника отдела Главного следственного управления ГБР Вадима Приймачока, политик не стал говорить о сути предъявленного ему подозрения.

После допроса экс-президент прибыл в Печерский суд Киева. Арбитраж планирует избрать ему меру пресечения по этому делу. Возле здания суда смонтировали сцену. На месте собрались люди, в числе которых жена политика Марина.

Заседание и допрос относятся к делу о давлении на руководителя Службы внешней разведки: по данным Генпрокуратуры страны, Порошенко преступными методами добился назначения первым замглавы ведомства Сергея Семочки. Сначала прокуратура просила избрать в качестве меры пресечения арест с альтернативой залога в размере 10 млн гривен (26,4 млн рублей). Однако позднее силовики изменили ходатайство на требование личного обязательства политика.