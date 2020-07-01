Порошенко пришёл на избрание меры пресечения

https://static.news.ru/photo/3534fff4-bb8b-11ea-9e69-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл в Печерский суд Киева. Арбитраж планирует избрать ему меру пресечения.

Возле здания суда смонтировали сцену. На месте собрались люди, в числе которых жена политика Марина, передаёт «24 канал».

Экс-глава государства пришёл в суд шествием от здания Государственного бюро разведки, где проходил его допрос. Рядом с ним шли около двух тысяч человек.

Заседание и допрос относятся к делу о давлении на руководителя Службы внешней разведки: по данным генеральной прокуратуры, Порошенко преступными методами добился назначения первым замглавы ведомства Сергея Семочки.

Сначала прокуратура просила избрать в качестве меры пресечения арест с альтернативой залога в размере 10 млн гривен (26,4 млн рублей). Однако позднее силовики изменили ходатайство на требование личного обязательства политика.

1 июля в ГБР политик также проходил допрос политика по делу оназначении членов Высшего совета правосудия. Как писал NEWS.ru, уголовное дело № 62019000000000753 зарегистрировано по фактам возможного назначения членов суда, «невыполнения решения суда при проведении конкурсного отбора кандидатов для назначения президентом Украины членов Высшего совета правосудия», а также возможного захвата государственной власти в стране. Дело, которое было открыто по заявлению бывшего замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Всего на рассмотрении генпрокуратуры страны находится 20 дел в отношении Порошенко. Несколько из них уже закрыты.