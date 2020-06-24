Госбюро Украины вызвало Порошенко на допрос по делу о назначении судей

https://static.news.ru/photo/55a075bc-b61c-11ea-83e2-fa163e074e61_660.jpg Петр Порошенко Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент Украины Пётр Порошенко был вызван на допрос Государственным бюро расследований страны в качестве подозреваемого.

Порошенко Петр Алексеевич вызывается на 10.00 30 июня 2020 в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, — отмечается на сайте Госбюро.

Отмечается, что уголовное дело № 62019000000000753, фигурирующее в повестке, зарегистрировано по фактам возможного назначения членов Высшего совета правосудия, «невыполнении решения суда при проведении конкурсного отбора кандидатов для назначения президентом Украины членов Высшего совета правосудия», а также возможного захвата государственной власти в стране. Дело, которое было открыто по заявлению бывшего замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Как сообщает агентство, всего на рассмотрении генпрокуратуры страны находятся 20 дел в отношении Порошенко. Несколько из них уже закрыты.

Как писал NEWS.ru, ранее сообщалось, что Порошенко официально объявлен подозреваемым по делу о «незаконном приказе» главе Службы внешней разведки. Порошенко подозревается в предоставлении «заведомо незаконного приказа», побудившего действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий.