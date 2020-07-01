Порошенко отказался от дачи показаний в ГБР

Бывший президент Украины Пётр Порошенко пришёл на допрос в Государственное бюро разведки. Однако он не стал давать показания.
По словам начальника отдела Главного следственного управления ГБР Вадима Приймачока, политику не стал говорить о сути предъявленного ему подозрения,
Также ему вручались повестки на допрос на другие даты, но он в присутствии понятых отказался получать указанные повестки, — подчеркнул представитель следствия.
Он отметил, что адвокату Порошенко выдали копию ходатайства о продлении срока расследования до шести месяцев, а самого политика уведомили о необходимости прибыть на допрос. Ходатайство будет рассмотрено Печерским судом Киева отдельно от избрания меры пресечения.
Допрос относится к делу о давлении на руководителя Службы внешней разведки: по данным генеральной прокуратуры, Порошенко преступными методами добился назначения первым замглавы ведомства Сергея Семочки.
Как писал NEWS.ru, после допроса Порошенко прибыл в Печерский суд Киева. Арбитраж планирует избрать ему меру пресечения по этому делу. Возле здания суда смонтировали сцену. На месте собрались люди, в числе которых жена политика Марина.
Экс-глава государства пришёл в суд шествием от здания Государственного бюро разведки, где проходил его допрос. Рядом с ним шли около двух тысяч человек.
Сначала прокуратура просила избрать в качестве меры пресечения арест с альтернативой залога в размере 10 млн гривен (26,4 млн рублей). Однако позднее силовики изменили ходатайство на требование личного обязательства политика.
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