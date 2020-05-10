Польша продлила запрет на авиасообщение

Власти Польши приняли решение продлить запрет на внутреннее и международное авиасообщение, введённый из-за эпидемии коронавируса, до 23 мая. Соответствующее распоряжение правительства вступило в силу.
Прежнее ограничение действовало до 9 мая,
Запрет касается всех пассажирских перевозок, за исключением некоторых чартерных рейсов.
При этом контроль на сухопутных границах пока продлён до 13 мая. С середины марта въехать в страну могут только представители дипломатического корпуса и члены их семей, граждане республики, а также иностранцы, которые являются близкими родственниками польских граждан, либо имеют право на проживание на территории государства.
Ранее NEWS.ru писал, что в Польше из-за пандемии отложили выборы президента. Дата проведения голосования пока не определена.
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