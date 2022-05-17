Политолог рассказал об избиении украинцами возле памятника в Варшаве Политолог Янковский рассказал об избиении украинцами возле памятника в Варшаве

Польский политолог Томаш Янковский / Фото facebook.com/tomasz.jankowski.733

Польский политолог Томаш Янковский рассказал, как его дважды атаковала толпа украинцев 9 мая, когда он собирался возложить цветы к памятнику советским солдатам в Варшаве. По его словам, поляки дёргали его за руки, толкали в спину и обливали водой, передаёт EADaily.

На самом деле украинские националисты меня атаковали в этот день дважды. Их было человек 20–30, они начали обливать меня водой, плевать и оскорблять, но через пару минут подошли полицейские и украинцы отступили. Через некоторое время я пошёл к памятнику вновь. И вот меня снова атаковали, — вспомнил Янковский.

Он отметил, что украинцы плевали в него, свистели, кричали, хватали его за руки и толкали в спину. Янковскому пытался помочь полицейский, работающий в штатском, однако украинцы атаковали и его. Политолог выразил убеждение, что если бы у нападающих было оружие, то инцидент мог бы закончиться, как в Одессе при поджоге Дома профсоюзов.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что польские власти растоптали мораль и перешли все границы. Так она прокомментировала недавний инцидент, когда российского посла в Варшаве Сергея Андреева облили сиропом цвета крови. Дипломат отметила, что власти Польши идут по пути русофобии и прекрасно понимают, куда этот путь приведёт.