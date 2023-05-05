Полиция потребовала от Макрона позволить приструнить погромщиков Le Figaro: профсоюзы полиции потребовали от Макрона принять закон для борьбы с погромами

Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Эммануэль Макрон

Во Франции полицейские профсоюзы потребовали от президента Макрона принять закон, позволяющий бороться с погромщиками на демонстрациях. Об этом пишет газета Le Figaro. В своем письме к главе государства правоохранители подчеркнули, что стражи порядка в стране живут в «апокалиптической ситуации» перед лицом насилия, которое сопровождает демонстрации.

По информации издания, полицейские добились встречи в Елисейском дворце, она назначена на 12 мая, после чего их примут глава администрации президента Патрик Стшода и советник президента по безопасности Фредерик Роз.

В минувший понедельник во Франции прошли первомайские демонстрации. Очень быстро они переросли в столкновения с полицией. В Париже участники применили камни и «коктейли Молотова». Также радикалы крушили витрины банков и других предприятий. Для разгона митингующих стражи порядка использовали слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули.

По данным МВД Франции, на демонстрациях 1 мая более 100 полицейских и жандармов получили ранения. По всей стране были задержаны более 500 митингующих.

Протесты против пенсионной реформы проходят во Франции с начала года. Несмотря на это, 15 апреля Макрон подписал закон о повышении пенсионного возраста в стране на два года. Теперь уйти на пенсию французы смогут только с 64 лет.