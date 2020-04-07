Германия входит в топ-5 стран по количеству заразившихся коронавирусом, но имеет при этом крайне низкие показатели смертности. От пневмонии, вызываемой COVID-19, скончались чуть более 1% пациентов. «Немецкий феномен» объясняется не замалчиванием проблемы, а высоким уровнем медицины и грамотным подходом к борьбе с пандемией. Бесплатное массовое тестирование, контроль состояния заболевших, высокая степень оснащения палат интенсивной терапии, — всё это обеспечивают ФРГ достаточный запас прочности, чтобы спасти население.

По состоянию на 6 апреля, в Германии было зафиксировано более 100 тысяч случаев заражения и 1590 смертей. Для сравнения: во Франции на почти 94 тысячи заражений приходится более восьми тысяч скончавшихся, в Италии из 129 тысяч инфицированных расстались с жизнью 16 тысяч, а в Испании на 135 тысяч случаев зафиксировано 13 тысяч смертей.

Christoph Soeder/Global Look Press

Выделяющимися показатели Германии можно назвать не только на уровне европейских соседей, но и других стран. Если в среднем в мире уровень смертности от коронавируса колеблется на отметке 6-12%, то в Германии он составляет примерно 1,5%, что ниже даже показателя Южной Кореи с 1,9%.

«Немецкий феномен» объясняется несколькими факторами. Прежде всего, в ФРГ ответственно подходят к тестированию населения. Ещё в тот момент, когда эпидемия коронавируса в стране лишь начиналась, выпуск тестов уже был налажен. Госпиталь в Берлине, который разработал формулу для определения вируса, выложил её в открытый доступ в январе, а в феврале лаборатории по всей стране уже имели достаточное количество систем для определения инфицированных. В среднем в ФРГ проводится порядка 350 тысяч тестов в неделю при возможности увеличить охват до 500 тысяч человек. Во Франции еженедельно проводят около 210 тысяч тестов, а в Испании — 105 тысяч.

Но в Италии, Испании, Франции и других государствах ЕС тестированию подвергаются только те, у кого есть симптомы заболевания, а в ФРГ — все, у кого был риск заразиться, в том числе немцы с потенциально бессимптомным течением болезни.

Каждого пациента с коронавирусом, даже если он проходит лечение дома, регулярно навещают врачи, чтобы отслеживать его состояние. В случае если наблюдается ухудшение здоровья, инфицированному предлагают лечь в больницу, чтобы обеспечить ему более качественное лечение на начальной стадии и избежать осложнений, требующих перевода в отделение интенсивной терапии. Однако даже при неблагоприятном течении болезни шансы выздороветь в Германии выше, чем в других странах.

Причина в том, что в больницах ФРГ гораздо больше койко-мест, чем в других странах: на тысячу человек приходится восемь мест в обычных палатах и шесть — в палатах интенсивной терапии. В Италии эти показатели составляют 3 и 2,5 кровати на тысячу пациентов.

Оснащённость немецких больниц аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) также существенно выше: на 100 тысяч человек до эпидемии приходилось 34 аппарата, а после её начала — 40. В Италии на 100 тысяч человек насчитывается 12 аппаратов ИВЛ.

Jörg Carstensen/Global Look Press

Кроме того, персонал немецких больниц до начала ускоренного распространения коронавируса был перераспределён для усиления работы отделений интенсивной терапии, а медики, не имевшие профильной подготовки, успели её пройти.

Высокий уровень развития медицинской системы Германии позволяет стране принимать на лечение в том числе и граждан соседних стран. Так, власти ФРГ выделили места в больницах для централизованной перевозки пациентов из Италии и Франции. Сейчас около 40 тысяч мест в медучреждениях страны свободны.

Не последнюю роль в успешном предотвращении смертности от COVID-19 играет довольно высокий уровень доверия населения к мерам, которые принимает правительство для сдерживания распространения коронавируса. Люди готовы соблюдать социальную дистанцию и максимально изолироваться, в то время как в Испании и Италии на начальных стадиях распространения инфекции многие требования игнорировались. Таким образом, «немецкий феномен» — не чудо, а пример эффективно функционирующей медицинской системы.