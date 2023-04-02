Плюются, дерутся, приходят пьяными: театры Британии в шоке от зрителей Британские актеры собрались массово увольняться из-за агрессивного поведения публики. Что не так на родине Шекспира?

Фото: PolyGram Filmed Entertainment

Кадр из фильма «На игле»

Почти половина сотрудников театров Британии собралась увольняться из-за поведения зрителей. Те приходят на спектакли в нетрезвом виде, устраивают драки и другие непотребства. Шокирующую статистику приводит газета The Guardian ссылкой на британский Союз телерадиовещания, развлечений, коммуникаций и театрального искусства (Bectu). Он даже запустил Петицию за более безопасные театры, призванную защитить актеров, режиссеров, билетеров и работников сцены от агрессивной публики. Почему британские театралы позабыли о приличиях — в материале NEWS.ru.

Кто жалуется на зрителей

Отчет, опубликованный Bectu, «выявил масштабы антисоциального поведения со стороны театральных зрителей». Внезапно профессия актера стала одной из самых небезопасных в Соединенном Королевстве.

В опросе приняли участие 1500 человек, работающих в театрах по всей Британии. Как признает глава Bectu Филиппа Чайлдз, речь идет обо всех жанрах — драматических постановках, мюзиклах, опере, балете, пантомиме и комедийных шоу.

Так, 90% опрошенных утверждают, что лично становились свидетелями неподобающего поведения зрителя. А 45% респондентов признали, что всерьез подумывают об увольнении.

Фото: Oliver Gutfleisch/imageBROKER.com/Global Look Press

Что творится в британских театрах

В Bectu собрали статистику инцидентов, с которыми сталкивались буквально все — актеры и режиссеры, осветители и звукооператоры, швейцары, билетеры и гардеробщики. «Речь идет о физической агрессии, угрозах насилия, нападениях на персонал, оскорблениях по расовому и гендерному признаку, сексуальных домогательствах, массовых потасовках, порче реквизита и многом другом», — сообщает Bectu.

Как пишет The Guardian, многие зрители приходят в храм Мельпомены в нетрезвом виде. «Пьяные посетители — наша головная боль», — признал один из театральных работников, захотевший остаться анонимом. «Однажды в меня плюнули за то, что я не пустил в зал большую компанию — у нее не было достаточного количества билетов на выступление, а у нас не было свободных мест, чтобы всех разместить. А мою коллегу ударили по ноге, когда она пыталась помочь пьяному подняться с места», — рассказал администратор.

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Порой массовые потасовки устраивают прямо в зрительных залах. В каждом пятом случае приходится вызывать полицию. Некоторые происшествия приобретают комичные черты: «Однажды прямо во время музыкального представления произошла драка с участием примерно 20 подвыпивших человек. Они повздорили из-за того, что одни начали подпевать, а другим это не понравилось. Были задействованы службы безопасности, наряд полиции и машины скорой помощи». Еще «нередки случаи мочеиспускания зрителей у пожарных входов».

«Пьяный посетитель поцеловал в шею»

«Поскольку цены на алкогольные напитки высоки, люди, как правило, приносят спиртное с собой и распивают его из-под полы перед началом спектакля», — рассказал один из собеседников Bectu. При этом, по его опыту, самыми злостными нарушителями становятся именно зрительницы.

«Однажды я подвергся физическому нападению со стороны посетительницы. Пока охрана пыталась вывести женщину из зала, она создала нам дополнительные проблемы, — поделился работник сцены одного из драмтеатров Англии. — Какое-то время я не мог прийти на работу из-за того эффекта, который это происшествие произвело на меня». При этом мужчина не уточнил, что именно сотворила с ним дама.

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В свою очередь, актрисы часто жалуются на дискомфорт. «Молодые женщины в нашем театре, включая меня саму, регулярно подвергались сексуальным домогательствам со стороны зрителей мужского пола, — рассказала одна из них. — Нам пришлось даже ввести кодовое слово для использования по радиосвязи, поскольку мы не чувствовали себя в безопасности». Ее коллега призналась, что один «очень пьяный посетитель» поцеловал ее в шею.

Почему британские театралы так себя ведут

У экспертов есть объяснение подобному поведению театральной публики Альбиона. Более 70% опрошенных уверены: виной всему пандемия «короны». За многие месяцы, когда театры оставались на карантине, а люди сидели по домам, они просто позабыли о приличиях. «Зрители разучились быть милыми и почтительными по отношению к другим людям», — говорит руководитель британского Союза телерадиовещания, развлечений, коммуникаций и театрального искусства Филиппа Чайлдз.

Она уверена, что пора «принимать меры для защиты работников отрасли, которая и так остается среди самых низкооплачиваемых». Петиция за более безопасные театры предлагает «вести со зрителями просветительскую работу, осуждая антиобщественное поведение». «Многие не знают об элементарных приличиях — что нельзя уходить посреди спектакля, разговаривать, смотреть в телефон и шуршать пакетами со сладостями», — признает Чайлдз.

Когда режиссеры нападают на зрителей

Недавно NEWS.ru писал о происшествии в Германии, когда нападению в театре, наоборот, подвергся зритель. А именно — театральный критик.

В фойе Государственной оперы Ганновера руководитель балетной труппы Марко Гёкке напал на журналистку газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, чья рецензия не понравилась известному режиссеру. В ярости он измазал лицо женщины фекалиями таксы, которую всюду берет с собой. Тогда СМИ иронизировали по поводу «перформанса» господина Гёкке.

В итоге контракт с ним был расторгнут.

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press Марко Гёкке

Как смотрят спектакли в других странах

Между тем главный театральный критик The Guardian Арифа Акбар уверен: не стоит драматизировать ситуацию. «В театре возникает общность людей. Групповой опыт — это то, ради чего мы туда приходим. Этот опыт включает в себя толкотню в фойе, кашель и шорох, еду или питье. Давайте не будем снобами. Зрители всегда были активной частью театрального действия — вспомним древних греков. А в шекспировском театре „Глобус“ XVI века зрителям продавали апельсины, орехи, пряники и даже эль во время представления», — напоминает Акбар.

Критик напомнил, что на его исторической родине в Пакистане «принято выкрикивать одобрительные междометия во время монологов актеров». В Японии, напротив, положено сидеть в полной тишине. «В современном театре Токио публика вела себя необычайно тихо — даже в перерыве не было хлопков», — говорит Акбар.

Фото: Subhash Sharma/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Зрители в театре, Пакинстан

«Мое самое яркое воспоминание об опере — просмотр „Богемы“ Пуччини на фестивале в Тоскане несколько лет назад. Итальянские семьи открывали коробки с едой, приходили и уходили, когда им вздумается, перешептывались. А недавно в Лондон приезжал отец моей невестки из штата Теннеси, мы пошли на мюзикл „Мулен руж“. Там были его земляки-американцы, и все настроились на одну волну: выкрикивали шуточки из зала, демонстрировали южное веселье. Это была одна из самых дружелюбных обстановок, которые я наблюдал в театре», — заключил журналист.