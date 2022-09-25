Опубликованы результаты экзитпола о референдуме в Запорожской области Экзитпол: в Запорожской области 93% проголосовавших 23 сентября поддержали вхождение в состав России

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Запорожье 93% проголосовавших в первый день на референдуме отдали свои голоса за вхождение области в состав России, свидетельствуют данные экзитпола крымского Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ). В опросе участвовали 500 человек. Социологическое исследование проводилось методом телефонного опроса.

Из проголосовавших на референдуме и ответивших на вопрос 93% за вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации, 7% поддерживают украинский статус области, — говорится в сообщении.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав РФ. Из-за этого ВСУ усилили обстрелы данных территорий, а также разработали планы по срыву плебисцитов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожских областях является ответом на призыв украинского президента Владимира Зеленского русским уходить с Украины. По мнению министра, Запад «закатил истерику» из-за волеизъявления народа на востоке Украины.