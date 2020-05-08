Оппозиция создаст на Украине организацию по защите исторической памяти

https://static.news.ru/photo/e3fc1130-91f1-11ea-bf67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Global Look Press

На Украине будет создан Национальный фронт за защиту исторической памяти. С такой инициативой выступили депутаты Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь». Цель общественной организации — не допустить переписывания истории, в том числе и трактовки событий Великой Отечественной войны, заявил лидер движения Виктор Медведчук.

Он пообещал вести борьбу за сохранение исторической памяти, которая остро нуждается в том, чтобы «не просто её восстановили, а чтили и уважали», передаёт ТАСС.

Медведчук также сообщил, что члены партии в День Победы дойдут до каждого ветерана и поздравят с праздником, а фракция партии в Раде будет продолжать отстаивать их интересы, права на льготы и медицинское обслуживание.

Несмотря на карантин, депутаты возложили цветы к памятнику Вечной Славы в Киеве, а также приняли участие в праздничной автомобильной акции, во время которой несколько десятков военных ретроавтомобилей проехали по центру украинской столицы под песню «День Победы».

Ранее NEWS.ru писал, что президент страны Владимир Зеленский призвал не делать из войны культ и хранить Победу в сердцах. Он напомнил о потерях Украины в военные годы и заявил, что никому не позволено приватизировать героизм предков.