Музей «Пороховая башня» в Одессе в течение выходных дважды подвергся нападению грабителей.
Об этом сообщила его пресс-служба в своём Facebook. По её данным, первое ограбление произошло в субботу, 11 января. Злоумышленники взломали замок, открыли витрины. Были похищены старинные монеты, книги и некоторые другие предметы.
В воскресенье ограбление произошло повторно.
Они вернулись. Взломаны ещё две витрины. Вновь украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат всё. Надо думать об охране, — заявил глава музея Артур Погосян.
Ранее NEWS.ru писал, что в шведском городе Мальмё произошло ограбление. Преступники, притворившись полицейскими, проникли в квартиру 100-летней пенсионерки и вынесли все драгоценности.
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