https://static.news.ru/photo/8b59e768-356d-11ea-ad28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Историко-культурный клуб "Пороховая Башня"/facebook.com

Музей «Пороховая башня» в Одессе в течение выходных дважды подвергся нападению грабителей.

Об этом сообщила его пресс-служба в своём Facebook. По её данным, первое ограбление произошло в субботу, 11 января. Злоумышленники взломали замок, открыли витрины. Были похищены старинные монеты, книги и некоторые другие предметы.

В воскресенье ограбление произошло повторно.

Они вернулись. Взломаны ещё две витрины. Вновь украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат всё. Надо думать об охране, — заявил глава музея Артур Погосян.

Ранее NEWS.ru писал, что в шведском городе Мальмё произошло ограбление. Преступники, притворившись полицейскими, проникли в квартиру 100-летней пенсионерки и вынесли все драгоценности.