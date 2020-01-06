В шведском городе Мальмё произошло ограбление. Преступники, притворившись полицейскими, проникли в квартиру 100-летней пенсионерки и вынесли все драгоценности.
Лжеполицейские сообщили старушке, что она стала жертвой преступников, поэтому ей необходимо передать все деньги и украшения им под охрану.
В местной полиции отметили, что в городе во время рождественских гуляний произошло несколько подобных преступлений,
Ранее NEWS.ru сообщал, что вооружённое ограбление произошло в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Трое неизвестных напали на курьера, устроили стрельбу и похитили у мужчины 30 млн рублей.
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