https://static.news.ru/photo/4d0bca74-e907-11e9-96d4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Депутаты Одесского областного совета приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Чиновники потребовали от главы государства отменить земельную реформу «в том диком формате, который внёс кабмин».

По мнению народных избранников, снятие запрета на продажу земли приведёт к потере страной независимости. Документ позволит иностранцам массово скупать сельскохозяйственные угодья, ударив по украинским фермерам.

В Одессе уверены, что реформа приведёт к гибели села, экономической деградации и росту напряжения в обществе, сообщил в своём Facebook депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Как ранее писал News.ru, депутат Верховной рады и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала законопроект о рынке земли, одобренный правительством страны. По её словам, документ позволяет распродать 42 млн гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 72% территории Украины.