https://static.news.ru/photo/5f29e8e8-e057-11e9-965a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Huebner/Voigt/imago/Global Look Press

Депутат Верховной рады и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала законопроект о рынке земли, одобренный правительством страны.

По её словам, документ позволят распродать 42 млн гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 72% территории Украины. Политик опасается, что эти земли могут стать собственностью крупных иностранных монополий.

Если мы продаём 72% страны, то вопрос: кому тогда Украина будет принадлежать? — заявила Тимошенко в эфире телеканала ICTV .

По словам парламентария, власти страны ведут масштабную информационную кампанию с целью «промыть» мозги населению и убедить его в необходимости проведения реформы.

Ранее News.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский решил отменить действовавший с 2001 года мораторий на продажу земель сельхозназначения. Открытие рынка земли запланировано на 2020 год.