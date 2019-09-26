https://static.news.ru/photo/5f29e8e8-e057-11e9-965a-fa163e074e61_660.jpgФото: Jan Huebner/Voigt/imago/Global Look Press
Депутат Верховной рады и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала законопроект о рынке земли, одобренный правительством страны.
По её словам, документ позволят распродать 42 млн гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 72% территории Украины. Политик опасается, что эти земли могут стать собственностью крупных иностранных монополий.
Если мы продаём 72% страны, то вопрос: кому тогда Украина будет принадлежать? — заявила Тимошенко в эфире телеканала ICTV.
По словам парламентария, власти страны ведут масштабную информационную кампанию с целью «промыть» мозги населению и убедить его в необходимости проведения реформы.
Ранее News.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский решил отменить действовавший с 2001 года мораторий на продажу земель сельхозназначения. Открытие рынка земли запланировано на 2020 год.