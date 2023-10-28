По всей Украине объявлена воздушная тревога Украинские власти объявили воздушную тревогу на территории всей страны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сирены воздушной тревоги сработали на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Сведений о возможных взрывах не приводится.

По данным карты, первую тревогу объявили в Киеве и некоторых центральных областях страны. В 10:53 сирены работали по всей стране. До этого воздушная тревога работала в Житомирской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Волынской, Тернопольской, Сумской и Днепропетровской областях.

В ночь на 28 октября сообщалось о взрывах в Измаильском районе Одесской области. Также в регионе была объявлена воздушная тревога. В Измаильском районе находится одноименный порт на реке Дунай, он является крупнейшим в регионе. Немногим позже взрывы прогремели в городах Днепропетровск и Кривой Рог.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что посреди ночи неподалеку от Хмельницкой АЭС раздались два взрыва. Эксперты уточнили, что ударная волна выбила стекла на предприятии, но других разрушений не зафиксировано, работа станции продолжилась в штатном режиме.

До этого украинские СМИ писали о взрывах в городе Сумы на севере страны. Кроме того, в регионе была объявлена воздушная тревога.