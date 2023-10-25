В Хмельницкой АЭС выбило стекла ударной волной из-за взрывов

Фото: МО Украины

Ночью неподалеку от Хмельницкой АЭС раздались два взрыва, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Эксперты уточнили, что ударная волна выбила стекла на предприятии, но других разрушений не зафиксировано, работа станции продолжается в штатном режиме.

Эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на АЭС на западе Украины, сообщили, что в 1.26 по местному времени сработали сирены воздушной тревоги, после чего утром прозвучали два громких взрыва. Впоследствии им сообщили, что два беспилотника были сбиты на расстоянии примерно 5 и 20 километров от объекта соответственно, — говорится в сообщении Агентства.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что случившееся демонстрирует крайне нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на Украине. По словам Гросси, тот факт, что многочисленные окна на станции были разрушены, показывает, насколько близко к атомной электростанции произошли взрывы. Ударов по территории предприятия нужно любой ценой избежать, иначе в следующий раз может не повезти, подчеркнул гендиректор агентства. Гросси также заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский лично пообещал ему не атаковать Запорожскую АЭС.