МАГАТЭ сообщило о мощных ночных взрывах в районе Хмельницкой АЭС

Фото: Eyad Al Baba/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В районе Хмельницкой АЭС ночью прогремели мощные взрывы, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, которые опубликованы на сайте международного агентства, случившееся не повлияло на работу самой станции.

Мощные взрывы сотрясли ночью территорию возле украинской Хмельницкой атомной электростанции, выбив многие окна на площадке и временно отключив электроэнергию на некоторых станциях радиационного контроля за пределами площадки, — говорится в заявлении.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что случившееся демонстрирует крайне нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на Украине, которая будет продолжаться до тех пор, пока продолжается этот конфликт. По словам Гросси, тот факт, что многочисленные окна на станции были разрушены, показывает, насколько близкими к АЭС были взрывы.

В следующий раз нам может не так повезти. Нужно любой ценой избегать ударов по атомной электростанции, — указал он.

Ранее Гросси заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично обещал ему не атаковать Запорожскую АЭС. Украинский лидер также сказал руководителю организации, что «все остальные варианты находятся на рассмотрении».