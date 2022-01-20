Немецкий политик заявил, что стране нужен «Северный поток — 2»

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В случае начала боевых действий с Россией действующий президент Украины Владимир Зеленский поспешит покинуть территорию страны. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. По его мнению, нынешнее руководство украинского государства не имеет никаких интересов для защиты страны.

Знаю точно, что люди у власти, приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолётом покинут её пределы со своими семьями, — написал...