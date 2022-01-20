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Немецкий политик заявил, что стране нужен «Северный поток — 2»

Глава немецкого региона Швезиг: Германии нужен СП-2 для осуществления энергоперехода
05:06, 21 января 2022
Немецкий политик заявил, что стране нужен «Северный поток — 2» Фото: Uwe Koch/Eibner-Pressefoto/imago-images.de/Global Look Press
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В Германии за скорейшую сертификацию «Северного потока — 2» высказалась премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг. Свою позицию она озвучила на приёме Восточного комитета немецкой экономики. По мнению политика, ФРГ необходимо сосредоточиться на критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией. Слова Швезиг приводит Zeit.

Я твердо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море, — заявила премьер-министр.

По её мнению, поставки российского газа позволят Германии совершить энергопереход к возобновляемым источникам.

Газ нужен как источник энергии как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики, — заявила Швезиг.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым признала заинтересованность Германии в российском газе. До этого она выступала против запуска газопровода «Северный поток — 2», однако, по словам специалиста, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу удалось её переубедить.

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