Немецкие граждане стали меньше поддерживать отправку вооружения на Украину Опрос для RTL и N-TV: поддержка поставок тяжелых вооружений Украине стала меньше 50%

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Уровень поддержки немецких граждан отправки тяжелого вооружения Украине снизился с 60% до 46%, об этом свидетельствует опрос исследовательской компании Forsa для немецких телеканалов RTL и N-TV. Доля граждан, выступающих против таких поставок, выросла с 22% в начале апреля до 44% на сегодняшний день. В опросе с 29 апреля по 2 мая приняло участие 1004 человека.

В начале апреля 60% граждан высказались за поставку на Украину наступательного оружия и тяжёлой военной техники. В середине апреля он составлял 55%. В текущем опросе RTL / N-TV доля сторонников снизилась до 46%. Увеличилась и доля респондентов, которые не считают правильным, что Германия поставляет такое оружие на Украину: с 22% до 44%, — свидетельствуют данные опроса.

Помимо этого, 70% опрошенных жителей ФРГ считают, что ситуацию на Украине можно урегулировать только посредством переговоров и дипломатии. 24% считают, что возможно только военное решение конфликта.

Кроме того, 54% немцев не одобряют эмбарго на российские энергоресурсы, в то время как 38% выступают за полный отказ от топлива из России.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ответ на обвинения со стороны оппозиции в трусости высказался против спешки с поставками тяжёлого вооружения Украине. Он дал понять, что Германия не отправит на Украину боевые танки до тех пор, пока США и другие союзники этого не сделают.

28 апреля газета Die Zeit сообщила о том, что 586 представителей бундестага проголосовали за поставку тяжёлого вооружения Украине, около сотни немецких парламентариев не согласились с данной инициативой, а семь человек воздержались от голосования. В итоге две конкурирующие фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и ХДС «урегулировали» спор о поставках оружия на территорию Украины.

В конце апреля немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил властям ФРГ запрос на продажу Украине 88 танков Leopard 1A5. По данным газеты Die Welt, первая партия из 22 танков может быть доставлена в течение нескольких недель, а остальная техника в случае одобрения будет поставлена до конца 2023 года.