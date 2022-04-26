Оборонное предприятие в Германии захотело отправить Украине 88 танков Welt: оборонное предприятие в Германии захотело отправить Украине 88 танков

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил властям ФРГ запрос на продажу Украине 88 танков Leopard 1A5, сообщила газета Die Welt. Соответствующий запрос был перенаправлен в Федеральный совет безопасности, куда входит канцлер ФРГ Олаф Шольц и главы профильных министерств. Отмечается, что первая партия из 22 танков может быть доставлена в течение нескольких недель. Остальная техника в случае одобрения будет поставлена на Украину до конца 2023 года.

В принципе в случае вопросов, касающихся Украины, мы действуем здесь быстро и конструктивно: как только поступают конкретные заявки, мы предпринимаем все требуемые меры, — рассказал изданию представитель Минэкономики ФРГ.

В материале уточняется, что стоимость бывших в употреблении танков Leopard 1A5 составляет около €115 миллионов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее подтвердил, что страна передала Украине танки. Политик при этом не стал уточнять детали поставок вооружений Киеву. Отмечается, что на вооружении польской армии находятся танки T-72, произведённые в стране по лицензии. Глава правительства также не сообщил, была ли передача Украине тяжёлого наступательного вооружения согласована с партнёрами по НАТО.