Немцы массово поддержали «Северный поток — 2»

Около 60% жителей Германии выступают в поддержку газопровода «Северный поток — 2». Данные опроса института Infratest dimap привёл телеканал ARD.

Согласно результатам опроса, за проект на востоке Германии выступают 70% населения, в западной части страны — 57%. Против запуска проекта выступают 28% населения: 30% на западе и 18% на востоке страны.

Больше всего противников проекта наблюдается среди сторонников партии «зелёных»: 55% против и 34% за. При этом среди сторонников партии «Альтернатива для Германии» за газопровод высказались 86%. В исследовании отмечается, что в целом большинство сторонников представленных в бундестаге партий выступают за запуск газопровода, кроме партии «зелёных».

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что администрация США не поддерживает новые санкции против «Северного потока — 2», которые сенат намерен обсудить до середины января. По его мнению, это не будет «подлинным прогрессом в деле противостояния дальнейшей российской агрессии или защиты Украины».