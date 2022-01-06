Немцы массово поддержали «Северный поток — 2»

Около 60% жителей Германии выступают в поддержку газопровода «Северный поток — 2». Данные опроса института Infratest dimap привёл телеканал ARD.
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Больше всего противников проекта наблюдается среди сторонников партии «зелёных»: 55% против и 34% за. При этом среди сторонников партии «Альтернатива для Германии» за газопровод высказались 86%. В исследовании отмечается, что в целом большинство сторонников представленных в бундестаге партий выступают за запуск газопровода, кроме партии «зелёных».
Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что администрация США не поддерживает новые санкции против «Северного потока — 2», которые сенат намерен обсудить до середины января. По его мнению, это не будет «подлинным прогрессом в деле противостояния дальнейшей российской агрессии или защиты Украины».