НАТО направит в Косово дополнительно 700 человек Генсек Столтенберг сообщил, что НАТО направит в Косово дополнительно 700 человек

Фото: Wali Sabawoon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о направлении в Косово дополнительно 700 человек. По его словам, которые приводит РИА Новости, в дальнейшем будет подготовлен еще один батальон на случай необходимости.

Мы решили дополнительно направить 700 человек из оперативного резерва для Балканского региона. Также еще один батальон будет приведет в состояние повышенной готовности. <…> Они также будут дислоцированы, если это понадобится, — сказал Столтенберг.

Ранее в заявлении командования объединенных сил Альянса в Неаполе говорилось, что НАТО усилит миротворческий контингент KFOR в Косово дополнительным батальоном. Глава командования адмирал Стюарт Мюнш назвал данное решение разумной мерой.

В Объединенном командовании НАТО в Неаполе заверили, что пристально следят за ситуацией в Косово и продолжат координировать действия с миротворческими силами, чтобы они были готовы обеспечить безопасность и свободу передвижения всех сообществ.

29 мая тысячи сербов собрались перед зданиями муниципалитетов на севере Косово с требованиями отвода спецназа и отзыва косоварских мэров. Вечером в Звечане произошли столкновения между сербами и натовскими силовиками, которые открыли по протестующим огонь, применили светошумовые гранаты и распылили слезоточивый газ. Пострадали более 50 участников акции.