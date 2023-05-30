НАТО усилит группировку в Косово НАТО усилит контингент KFOR в Косово дополнительным батальоном

Фото: Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

НАТО усилит миротворческий контингент KFOR в Косово дополнительным батальоном, говорится в заявлении командования объединенных сил Альянса в Неаполе, опубликованном в Twitter. Глава командования адмирал Стюарт Мюнш назвал данное решение разумной мерой.

В связи с недавними беспорядками и ранением 30 бойцов миссии KFOR НАТО распорядилось развернуть оперативные резервные силы на Западных Балканах. <...> Дополнительному многонациональному батальону приказано снизить их статус готовности к развертыванию с 14 до семи дней, чтобы быть готовыми к усилению KFOR в случае необходимости, — говорится в заявлении командования.

В Объединенном командовании НАТО в Неаполе заверили, что пристально следят за ситуацией в Косово и продолжат координировать действия с миротворческими силами, чтобы они были готовы обеспечить безопасность и свободу передвижения всех сообществ.

29 мая тысячи сербов собрались перед зданиями муниципалитетов на севере Косово с требованиями отвода спецназа и отзыва косоварских мэров. Вечером в Звечане произошли столкновения между сербами и натовскими силовиками, которые открыли по протестующим огонь, применили светошумовые гранаты и распылили слезоточивый газ. Пострадали более 50 участников акции.