Более 50 сербов получили травмы при столкновении с НАТО в Косово

Фото: AP/TASS

Более 50 человек пострадали в столкновениях на севере Косово и Метохии, заявил директор клинико-больничного центра Северной Косовска-Митровицы доктор Златан Элек. По его словам, которые приводит издание «Вечерне новости», пострадавшие попали в больницу с травмами от светошумовых гранат, резиновых и боевых пуль.

Один мужчина находится в операционной, доктора борются за его жизнь. У него огнестрельное ранение тазобедренного сустава. Еще один раненый проходит диагностику. Среди пострадавших и бывший главврач больницы, и экс-глава муниципалитета Звечан Драгиша Милович, получивший несколько ударов в грудную клетку, — сказал медик.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил в Twitter, что в ходе столкновений на севере Косово пострадали не менее 11 итальянских военнослужащих из состава местных сил НАТО, трое из них в тяжелом состоянии.

Утром 29 мая силы контингента НАТО блокировали подступы к зданиям муниципалитетов на севере региона, перед кордонами массово протестовали косовские сербы. Причиной обострения стали выборы официальных лиц. Сербы бойкотировали голосование, в результате победили косовские албанцы, вследствие чего вспыхнули протесты.