Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал, что организация подала заявки на бронирование мощностей ГТС к новому оператору системы.
По его словам, ранее это сделать было невозможно, так как контракты были подписаны лишь недавно,
«Нафтогаз» подал заявки на бронирование на мощности ГТС, этот срок завершится в течение 2019 года, — подчеркнул он.
Коболев добавил, что новый оператор ещё не получил деньги от компании. Платёж будет совершён примерно 3 января.
Как ранее писал NEWS.ru, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года. По его словам, большая сделка «восстановила баланс интересов сторон».
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