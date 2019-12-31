https://static.news.ru/photo/f764517a-2bd9-11ea-972c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Коболев Фото: Александр Максименко/РИА Новости

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал, что организация подала заявки на бронирование мощностей ГТС к новому оператору системы.

По его словам, ранее это сделать было невозможно, так как контракты были подписаны лишь недавно, передаёт ТАСС.

«Нафтогаз» подал заявки на бронирование на мощности ГТС, этот срок завершится в течение 2019 года, — подчеркнул он.

Коболев добавил, что новый оператор ещё не получил деньги от компании. Платёж будет совершён примерно 3 января.

Как ранее писал NEWS.ru, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года. По его словам, большая сделка «восстановила баланс интересов сторон».