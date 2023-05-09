На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины, показывают данные интерактивной карты украинского Министерства цифровой трансформации. Изначально тревога была заявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях, включая Киев.

Согласно информации на карте, между 04.25 и 04.45 тревога была расширена до оставшихся областей.

Российские вооруженные силы начали атаковать украинскую инфраструктуру 10 октября — спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за который, по мнению российских властей, отвечают украинские спецслужбы. Атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях. Три взрыва зафиксированы в Харькове, пишет «Страна.ua». О пострадавших пока не сообщается.

Военкор Александр Сладков ранее сообщил, что Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли невиданные по силе удары по военным целям на территории Украины. По его словам, российские военные владеют инициативой в зоне проведения спецоперации.