На Украине зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу

На Украине установлен новый антирекорд по числу новых случаев COVID-19. За минувшие сутки в стране вирус выявили у 1847 человек.
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Днём ранее украинские врачи зафиксировали два связанных с COVID-19 антирекорда — по количеству выявленных случаев заболеваний и числу госпитализированных. За 24 часа в стране было выявлено 1732 заболевших, в числе которых 110 детей и 78 медицинских работников. За этот же период было госпитализировано 330 пациентов с коронавирусом.
Как писал ранее NEWS.ru, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Крым с точки зрения Киева «коронавирусным адом». По словам чиновника, правительство Украины запретило въезд и выезд из Крыма для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, несмотря на то что многие украинцы предпочитают отдыхать на полуострове. Он призвал сдержанно относиться к критическим высказываниям России по поводу ограничения на въезд и выезд из Крыма.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом из-за роста числа выявленных случаев коронавируса в стране. Он также потребовал провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи заболевшим и обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.
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