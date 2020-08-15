На Украине зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/4e971422-dec8-11ea-bf02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

На Украине установлен новый антирекорд по числу новых случаев COVID-19. За минувшие сутки в стране вирус выявили у 1847 человек.

Как сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), по состоянию на утро 15 августа в стране зафиксировано 89 719 подтверждённых случаев коронавируса. Также скончались ещё 33 человека. Общее число погибших от вируса достигло 2044. Выздоровели 47 430 заболевших.

Днём ранее украинские врачи зафиксировали два связанных с COVID-19 антирекорда — по количеству выявленных случаев заболеваний и числу госпитализированных. За 24 часа в стране было выявлено 1732 заболевших, в числе которых 110 детей и 78 медицинских работников. За этот же период было госпитализировано 330 пациентов с коронавирусом.

Как писал ранее NEWS.ru, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Крым с точки зрения Киева «коронавирусным адом». По словам чиновника, правительство Украины запретило въезд и выезд из Крыма для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, несмотря на то что многие украинцы предпочитают отдыхать на полуострове. Он призвал сдержанно относиться к критическим высказываниям России по поводу ограничения на въезд и выезд из Крыма.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом из-за роста числа выявленных случаев коронавируса в стране. Он также потребовал провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи заболевшим и обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.