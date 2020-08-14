Власти Украины сравнили Крым с «коронавирусным адом»

https://static.news.ru/photo/0c5c2bf8-de3a-11ea-b372-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Gyngazov/Global Look Press

Крым с точки зрение Киева стал «коронавирусным адом». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам чиновника, правительство Украины запретило въезд и выезд из Крыма для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, несмотря на то что многие украинцы предпочитают отдыхать на полуострове.

Туристический сезон входит в пиковую фазу. Ежедневно росло число граждан, которые двигались с материковой территории Украины в Крым. Эти люди в буквальном смысле направлялись в «коронавирусный ад» и максимально создавали для себя риск заболевания, — цитирует ИА REGNUM Кулебу.

Он призвал сдержанно относиться к критическим высказываниям России по поводу ограничения на въезд и выезд из Крыма.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом из-за роста числа выявленных случаев коронавируса в стране. Кроме того, он потребовал провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи заболевшим и обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.

Ранее сообщалось, что власти Крыма в августе ожидают более 1,8 миллиона отдыхающих, заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. По его словам, такие прогнозы делаются на основании фиксации количества бронирований.

По данным на 14 августа, в Крыму коронавирус выявлен у 1637 человек (+42 за последние сутки), выздоровели 1167 пациентов (+28 за сутки), умерли 19.