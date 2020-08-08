В августе в Крыму ожидается более 1,8 млн туристов

https://static.news.ru/photo/77d9ff9c-d983-11ea-8bd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Власти Крыма в августе ожидают более 1,8 миллиона отдыхающих, заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. По его словам, такие прогнозы делаются на основании фиксации количества бронирований.

Может быть, даже больше, судя по уровню бронирования и по транспортным потокам, которые мы сейчас фиксируем с приростом даже по отношению к прошлому году, — сказал Волченко в интервью «Радио 1».

Он отметил, что после того как 1 июля в России открылся межрегиональный туризм, уже 1 млн 432 тыс. человек отдохнули в Крыму.

Кроме того, Волченко подчеркнул, что полуостров был готов к такому потоку туристов. Также, по его словам, Крым и Москва разрабатывают несколько проектов в сфере туризма.

Как ранее писал NEWS.ru, осенью в Крыму установится тёплая погода, туристы уже активно бронируют отдых в бархатный сезон, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.