Зеленский поручил пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом

Фото: dpsu.gov.ua

Парламент Каталонии одобрил резолюцию, в которой говорится, что регион не признаёт короля Испании и в целом монархию как форму правления. Депутаты осуждают Его Величество Филиппа VI и правительство за «бегство» бывшего короля Хуана Карлоса I и просят лишить последнего почётных титулов.

Как сообщает газета El Periodico, пленарное заседание парламента созвал глава правительства Каталонии Ким Торр 7 августа. На нём обсуждалась «политическая ситуация, вызванная кризисом испанской монархии». Парламент заявляет, что Каталония является...