Зеленский поручил пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом из-за роста числа выявленных случаев коронавируса в стране. Кроме того, он потребовал провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи заболевшим и обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.
Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя, — цитирует пресс-служба поручение президента.
Кроме того, Зеленский поручил обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.
Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала, — подчеркнул Зеленский.
По данным Минздрава Украины, в стране подтверждены 79 750 случаев заболевания COVID-19, скончались от инфекции 1879 человек. Четвёртые сутки подряд фиксируются антирекорды по числу выявленных случаев.
Как писал NEWS.ru, в июне Зеленский признался, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на своём примере показать украинцам, что хоть это серьёзная болезнь, но «не чума». По его словам, в начале эпидемии был «очень страшный» момент, когда «люди считали, что мы все умрём». Однако окружение Зеленского его идею не одобрило. Потом он добавил, что и его семья не простила бы ему, если бы он специально заразился.