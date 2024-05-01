На Украине прошли обыски у митрополита УПЦ СБУ провела обыски у митрополита УПЦ Запорожского и Мелитопольского Луки

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к митрополиту канонической Украинской православной церкви Запорожскому и Мелитопольскому Луке, сообщает местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбе. Согласно публикации, следственные действия прошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Издание уточнило, что митрополита подозревают в поддержке специальной военной операции.

Служба безопасности Украины проводит обыски у митрополита УПЦ Запорожского и Мелитопольского Луки, в миру — Андрей Коваленко. Следственные действия проходят утром 1 мая в Запорожье, — говорится в публикации.

Ранее Союз православных журналистов сообщил, что с наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) сняли электронный браслет. Такое решение вынесла судья Печерского районного суда в Киеве. Митрополита обвиняли в разжигании вражды.

Также ранее представитель МИД России Мария Захарова призвала международные организации принять меры для освобождения настоятеля Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви Арсения. По мнению дипломата, действия украинских властей являются примером «силового наступления киевского режима на каноническую УПЦ».