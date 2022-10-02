На «Северном потоке» закончилась утечка газа Nord Stream AG: на «Северном потоке» закончилась утечка газа, давление стабилизировано

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

На нитке «Северного потока» завершилась утечка газа, сообщила Nord Stream AG датскому энергетическому агентству (Energistyrelsen). В Twitter-аккаунте агентства пояснили, что на текущий момент давление на трубопроводе стабилизировалось. Ранее Nord Stream AG сообщила о том, что утечка прекратилась на «Северном потоке — 2».

Компания Nord Stream AG проинформировала агентство о том, что в настоящее время на двух трубопроводах Nord Stream 1 достигнуто стабильное давление. Это свидетельствует о том, что выброс газа из двух последних утечек в настоящее время также завершен, — сказано в сообщении.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.

Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман заявил, что Германия может провести собственное расследование относительно произошедшего на нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Он не исключил, что к авариям привело преступление, а не стечение обстоятельств. Бушман также обозначил конечную цель следственных мероприятий.