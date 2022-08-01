На КПП в Косово появились солдаты США из миссии НАТО KFOR Sputnik Сербия: на КПП «Кошутице» и «Ярине» в Косово появились солдаты США из миссии НАТО KFOR

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Солдат армии США стоит рядом с медицинским вертолетом. Архивное фото

Около КПП «Кошутице» и «Ярине» на севере Косово появились солдаты США из миссии НАТО KFOR и косовская полиция, сообщает источник Sputnik Сербия. Также отмечается, что сербское население региона начало разбирать баррикады на трассах. Таким образом, вступает в силу решение о заморозке на месяц спорного постановления об автомобильных номерах и сербских документах.

Под Ярине появились американские солдаты и косовская полиция, — говорится в сообщении.

Власти Косово 31 июля объявили, что с 1 августа граждане Сербии, въезжающие на территорию республики, будут получать временный документ о пересечении границы. Также было заявлено об обязательной перерегистрации машин с сербскими номерами. Их собирались заменить на номера с местными обозначениями и гербом самопровозглашенной территории.

В северных районах Косово, населенных сербами, включили сирены воздушной тревоги. Местные жители начали строить баррикады. Косовские албанцы собрались в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, сербскую сторону. По данным СМИ, несколько сербов получили огнестрельные ранения на пункте пропуска «Ярине».

Международная миссия под эгидой НАТО в Косово (KFOR) заявила о готовности вмешаться в ситуацию на севере края. Сообщалось, что это могло произойти, если бы появилась угроза стабильности в регионе.

Позже правительство непризнанного Косово приняло решение отложить замену сербских паспортов и номерных знаков до 1 сентября.