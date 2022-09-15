Минздрав Украины сообщил о первом случае оспы обезьян

Фото: Luis Barron/The Photo Access/Global Look Press

В Минздраве Украины подтвердили первый случай заражения оспой обезьян, пациента госпитализировали. Распознать инфекцию удалось благодаря прохождению ПЦР-теста. Инфицированный проходит лечение в стационаре, течение болезни проходит достаточно легко.

Сам пациент утверждает, что он не общался и не контактировал с людьми, которые заразились обезьяньей оспой. При этом результаты предварительного медицинского исследования показали, что украинец подхватил инфекцию в одном из крупных городов страны.

Из симптомов заболевания у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле. В целях сохранения комфорта пациента область регистрации случая не приводится, — сказано в сообщении Минздрава.

Ранее власти США подтвердили первый случай смерти от оспы обезьян в стране. Сообщение соответствующего содержания распространила 12 сентября пресс-служба департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес. Всего в стране зафиксировано почти 22 тысячи случаев заражения оспой данного типа.

8 сентября второй в России случай заражения оспой обезьян выявили в Санкт-Петербурге. Мужчину, подхватившего инфекцию, госпитализировали, его жизни ничто не угрожает.