Мигранты в Париже оккупировали детский сад

https://static.news.ru/photo/66060f66-5e7d-11eb-986f-fa163e074e61_660.jpg Фото: nadiasweeny/twitter.com

Около 300 нелегальных мигрантов проводят акцию протеста на юге Парижа. Они захватили пустующие помещения одного из неработающих детских садов Парижа.

Участники акции требуют спасти их от холода, а также защитить их от эпидемии коронавируса. Часть «оккупантов» ранее разбили палаточный лагерь на столичной площади Республики, откуда их затем выгнала полиция, сообщило Agence France-Presse.

Как сообщила благотворительная ассоциация Utopia56, занятое помещение — лишь одно из 489 в Париже, о котором организация сообщила французским властям как возможном месте размещения бездомных.

В ближайшие часы нелегальным мигрантам будут предоставлены места для ночлега в двух школьных спортивных залах. Об этом заявил заместитель мэра Парижа Ян Бросса.

В сентябре на территории острова Лесбос в лагере беженцев произошёл пожар. Как передавал NEWS.ru, властям Греции после инцидента пришлось расселить несколько тысяч человек. Перед вселением в новые жилища всех мигрантов проверили на коронавирус. Некоторые из приезжих не хотели перемещаться на новое место. Они даже пытались сопротивляться действиям полиции, сотрудники которой занимались этим вопросом. Однако мигрантам в ответ на это пригрозили лишить их статуса беженцев, и они согласились на предложенные условия.