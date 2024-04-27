МИД Польши раскритиковал Дуду за слова о размещении ядерного оружия МИД Польши: Дуда знал, что не имел права обсуждать размещение ядерного оружия

Фото: Sgt. Robin Lewis/U.S. Marine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда не имел полномочий обсуждать вероятное размещение на территории страны ядерного оружия, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat. Причем, по его словам, политик об этом знал — его предупреждали.

Господину президенту уже было сказано на высших уровнях, и чтобы было ясно — не польских — не говорить об этом и что на это пока нет шансов, — подчеркнул Cикорский.

Ранее Дуда предложил главе правительства страны обсудить размещение на их территории ядерного оружия. Он отметил, что такая идея появилась во время его визита в США. Позже польский президент объяснил, что окончательное решение пока не принято, но дискуссии по этому вопросу ведутся во время его встреч с представителями НАТО. В ответ на слова Дуды премьер-министр страны Дональд Туск предупредил, что такие вопросы являются прерогативой правительства, а также призвал главу государства объяснить мотивы столь громкого заявления.

После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с комментарием по поводу того, планирует ли военный блок размещать ядерное оружие на территории Польши. Он указал, что руководство Альянса не собирается вносить изменения в конфигурации своих ядерных сил.