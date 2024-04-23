Столтенберг раскрыл планы НАТО по размещению ядерных сил в Польше Столтенберг: НАТО не планирует изменять конфигурации своих ядерных сил

Фото: Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Руководство НАТО не планирует вносить изменения в конфигурации своих ядерных сил, заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Варшаве. По словам Столтенберга, это также касается размещения ядерных сил НАТО в Польше, передает Reuters.

У НАТО никаких планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению каких бы то ни было сил в какой-либо стране НАТО, — заявил генсек Альянса.

Примечательно, что Столтенберг не сразу понял вопрос польского журналиста. Последнему пришлось давать пояснения относительно возможного размещения ядерных сил НАТО в Польше.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия могла разместить ядерное оружие в Калининградской области. При этом политик не предоставил каких-либо доказательств этих слов. Дуда утверждает, что по этой причине Варшава может согласиться на размещение на своей территории американского ядерного арсенала.

Позднее представитель МИД России Мария Захарова высказалась о словах польского лидера о ядерном оружии. Дипломат назвала это провокацией. По словам Захаровой, Россия будет внимательнее относиться к Польше.