Захарова назвала провокацией слова Дуды о ядерном оружии в Польше

Фото: Newspix/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анджей Дуда

Представитель МИД РФ Мария Захарова сочла провокацией заявления президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить в стране ядерное оружие США. По ее словам, Россия будет внимательнее относиться к Варшаве, опираясь в том числе на исходящие от нее угрозы. В случае появления там американского ядерного вооружения эти объекты станут законными целями для поражения, добавила она.

Подобные провокационные заявления руководства Польши не новость. Свои амбиции в плане того, как бы покрепче «прильнуть» к размещенному в Европе ядерному оружию США, польские власти не скрывают давно и активно их вплетают в свою глубоко враждебную по отношению к России политику, — отметила Захарова.

Ранее Анджей Дуда заявил, что республика готова разместить на своей территории ядерное оружие США в рамках программы Nuclear Sharing. Он подчеркнул, что данный вопрос обсуждается с американской стороной «уже некоторое время». По словам главы государства, подобная инициатива важна для «укрепления безопасности восточного фланга НАТО».

В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия примет меры в ответ на размещение ядерного оружия США в Польше. По его словам, Вооруженные силы РФ будут следить за реализацией этой инициативы.