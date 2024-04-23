Польша обвинила РФ в размещении ядерного оружия в Калининграде Дуда считает, что Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области

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Анджей Дуда

Россия могла разместить ядерное оружие в Калининградской области, заявил в интервью изданию Fakt президент Польши Анджей Дуда, не предоставив никаких доказательств. Он пояснил, что именно поэтому Варшава может согласиться на появление на своей территории американского ядерного арсенала.

Российские власти проводят враждебную агрессивную политику, которая на протяжении многих лет состоит в нарушении всех международных соглашений, милитаризации Кенигсбергского региона, где, скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками, — сказал Дуда журналисту.

Позднее во время брифинга Дуда уточнил, что пока решение о размещении ядерного оружия США не принято, но эта тема периодически всплывает во время встреч с партнерами по Альянсу. Тем более, что Варшава участвует в программе НАТО по размещению ядерных боеголовок Nuclear Sharing.

России необходимо принять зеркальные меры на планируемое Польшей размещение ядерного оружия США около границ РФ, заявил ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Вашингтон размещает оружие в Европе, не спрашивая об этом у руководства стран. Как пояснил депутат, речь идет о 150 авиабомбах с модулями планирования, которые сейчас находятся в непосредственной близости от РФ.