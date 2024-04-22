«Прилетит и туда»: в ГД ответили Польше на размещение ядерного оружия США Депутат Журавлев: РФ зеркально ответит на размещение ядерного оружия в Польше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России необходимо принять зеркальные меры на планируемое Польшей размещение ядерного оружия США около границ РФ, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Вашингтон размещает оружие в Европе, не спрашивая об этом у руководства стран. Как пояснил депутат, речь идет о 150 авиабомбах с модулями планирования, которые сейчас находятся в непосредственной близости от РФ.

Соединенные Штаты размещают свое ядерное оружие в Европе, особо не спрашивая руководство стран, где это предполагается сделать. Везут на свои авиабазы, делая вид, что на временное хранение. Это авиабомбы с модулями планирования, фактически ракеты, и сейчас больше 150 таких находится в непосредственной близости от России. <...> Главное — знать их расположение и заранее предупредить обладателей, что в случае угрозы безопасности России непременно прилетит и туда. Нам необходимо принимать зеркальные меры. Размещать на Кубе, в Венесуэле и других дружественных странах. Американцы понимают с позиции силы, — сказал Журавлев.

Он добавил, что в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции построены специальные подземные хранилища, которые охраняют американские военные. Поэтому Польша, где также есть американская база под названием Форт Трамп, может стать ядерным объектом, подчеркнул Журавлев. Однако это, по словам депутата, всерьез не повлияет на расстановку сил в Европе.

Ранее военный эксперт Александр Шарковский заявил, что США могут разместить в Польше термоядерные авиационные бомбы тактического назначения B61-12. По его словам, точно такое же оружие в настоящее время находится в Германии. Однако, как подчеркнул эксперт, в настоящее время Вашингтон имеет планы о размещении ракет средней дальности вблизи границы с Китаем.