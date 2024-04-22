Военэксперт раскрыл, какое оружие Польша может нацелить на Россию Военэксперт Шарковский: США могут разместить в Польше термоядерные бомбы

Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

Соединенные Штаты могут разместить в Польше около границы с Россией то же самое ядерное оружие, что и на территории Германии, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Александр Шарковский. По его словам, речь идет о термоядерных авиационных бомбах тактического назначения B61-12. При этом, как отметил Шарковский, США имеют планы о размещении ракет средней дальности вблизи границы с Китаем.

Скорее всего, на территории Польши могут разместить то же самое ядерное оружие, что и на территории Германии в Рамштайне. Это термоядерные авиационные бомбы тактического назначения B61-12. США больше не намерены ничего размещать на территории Европы. У них есть планы о размещении ракет средней дальности вблизи китайской границы. А вот с Европой непонятно. Чем ближе эти цели к нам, тем легче их уничтожить. Смысла в таком размещении нет никакого, — высказался Шарковский.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить на своей территории ядерное оружие США. По его словам, этот вопрос обсуждается с Вашингтоном «уже некоторое время». Как пояснил Дуда, возможное размещение ядерного оружия в Польше связано с укреплением безопасности восточного фланга НАТО.

Президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич считает, что Дуда поступит «по-идиотски», если разместит в своей стране американское ядерное оружие. Политолог не исключил, что заявления о возможности такого хода могли быть сделаны для пиара. Межевич считает, что Россия должна отреагировать на такие разговоры.