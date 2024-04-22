Политолог объяснил, разместит ли Польша ядерное оружие Межевич: Дуда поступит по-идиотски, если разместит ядерное оружие в Польше

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Президент Польши Анджей Дуда поступит по-идиотски, если разместит в своей стране ядерное оружие США, заявил NEWS.ru президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. По словам политолога, заявления о возможности такого хода могли быть сделаны для пиара, а поляки зачастую не собираются делать то, о чем говорят.

Дуда хочет сохранить свою личную позицию и позицию своей партии. Политическая конкуренция в Польше продолжается. Выступая столь жестко, Дуда привлекает к себе внимание. Он один из лидеров Польши, — считает Межевич.

По его словам, Россия должна отреагировать на такие разговоры. Он подчеркнул, что выразился бы устами представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая «аккуратно и с улыбкой» назвала бы существование Польши — величайшим историческим событием и отметила бы, что в России не хотят, чтобы оно оказалось под угрозой из-за одного сумасшедшего политического деятеля.

С одной стороны, это комплимент для Польши, а с другой стороны, это намек на то, что Дуда — полный идиот, — заключил политолог.

Ранее Анджей Дуда в интервью заявил, что Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие США в рамках Nuclear Sharing. По его словам, данный вопрос обсуждается с американской стороной «уже некоторое время».

До этого глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков предостерег Финляндию от последствий из-за присоединения к деятельности стран НАТО по созданию угроз для России ядерного характера. По его словам, в Хельсинки «не ведают, что творят». Несмотря на это, им предстоит в полной мере столкнуться с российскими военно-техническими контрмерами, заверил он.