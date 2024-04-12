«Не ведают, что творят»: в РФ предостерегли Финляндию от ядерных амбиций Ермаков: Финляндия должны быть готова к ответу после размещения ядерного оружия

Финляндии следует быть готовой к последствиям от присоединения к деятельность стран НАТО по созданию угроз для России ядерного характера, заявил в интервью ТАСС глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. По его словам, в Хельсинки «не ведают, что творят». Не смотря на это, им предстоит в полной мере столкнуться с российскими военно-техническими контрмерами.

Безотносительно того, ведают ли власти Финляндии, что они творят, им предстоит в полной мере столкнуться с российскими военно-техническими контрмерами, — сказал дипломат.

По его словам, Хельсинки аргументирует решение укреплением собственной безопасности. Однако, считает он, она вряд ли повысится после «появления на картах российского Генштаба пометок, которые означают внесение объектов на территории Финляндии в список легитимных целей для поражения в случае прямого военного столкновения нашей страны с НАТО». Он также напомнил, что до вступления Финляндии в НАТО ей с российского направления ничего не не угрожало.

Также Ермаков не исключил вероятность того, что за риторикой Лондона о российской угрозе кроется попытка вести активность в области ядерных вооружений. По его словам, одним из факторов, указывающих на это, является подготовка к возвращению ядерного оружия США на территорию Великобритании.

Ранее командующий Силами обороны Финляндии Янне Яааккола заявил, что страна рассматривает возможность размещения постоянного контингента НАТО на своей территории. До сих пор она оставалась единственным государством на восточной границе Альянса, в котором не базируются войска из других стран Блока.