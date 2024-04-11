В Финляндии оценили возможность постоянного присутствия войск НАТО в стране Yle: в Финляндии допустили возможность постоянного присутствия войск НАТО

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Финляндия рассматривает возможность размещения постоянного контингента НАТО на своей территории, сообщил Yle командующий Силами обороны республики Янне Яааккола. До сих пор страна оставалась единственным государством на восточной границе Альянса, в котором не базируются войска из других стран Блока.

У нас пока нет решения на этот счет, но мы рассматриваем различные варианты: будь то расширенные учения, модель ротации или какой-то другой вид деятельности, — заявил Яааккола.

Он назвал Вооруженные силы Финляндии относительно сильными и отметил, что в настоящее время у Хельсинки нет острой необходимости в войсках. Но возможность их размещения в стране не исключается. По словам Яааккола, Финляндии «необходимо подкрепление» в «возможной кризисной ситуации». Скорость прибытия войск зависит от политических решений, уточнил он.

Ранее стало известно, что в финском Миккели, который находится в 140 км от границы с Россией, может быть создана база сухопутных войск НАТО. Президент страны Александр Стубб заявил, что правительство ответственно за безопасность своих граждан. Кроме того, в его интересах обеспечить «коллективную оборону НАТО».